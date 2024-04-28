Aydın filesinde 3 ayrılık

Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı.



Mavi-beyazlılar yeni sezon yapılanması kapsamında Ayşe Çürük, Selin Adalı ve Firdevs Kiremitçi ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon boyunca mavi-beyaz formamızı terleten değerli sporcumuz Firdevs Kiremitçi'ye iki sezon boyunca formamızı terleten değerli sporcumuz Selin Adalı'ya ve bu sezon Kuzeyboru Spor Kulübü'nden kiralık olarak kadromuzda bulunan değerli sporcumuz Ayşe Çürük'e bize kattıkları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında bol şans ve başarılar dileriz" denildi.





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