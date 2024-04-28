Icardi'den Erden Timur'a mesaj!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Erden Timur için bir teşekkür mesajı paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Icardi'den Erden Timur'a mesaj!
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28 Nisan 2024 12:28
Son güncelleme 28 Nisan 2024 12:34
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital isimli YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur'un katıldığı yayında sarı-kırmızılı takımın golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin, Timur hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

Icardi, Erden Timur için, "Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

MUSLERA'NIN GÖRÜŞLERİ

Öte yandan görüşlerini paylaşan bir başka isim Fernando Muslera ise, "Galatasaray'daki 13 yılımda birçok insanla tanıştım. Benim için çok önemli insanlar. Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun. Bunun için hepimiz çok müteşekkiriz. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya devam etmeyi diliyoruz." sözlerini sarf etti.

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