01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
2-1
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-4
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
2-3
01 Haziran
Almeria-Tenerife
2-0
01 Haziran
Racing Santander-Granada
2-1
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
3-2
01 Haziran
Levante-Eibar
1-0
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
2-1
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-4
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
1-3
01 Haziran
Cordoba-Albacete
1-1
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
5-4
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
1-3
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
0-1
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
0-1
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
0-1
01 Haziran
Juventude-Gremio
0-2
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
5-0
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
0-0
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
0-1
02 Haziran
Cruzeiro-Palmeiras
2-1
02 Haziran
Internacional-Fluminense
0-2
01 Haziran
Vizela-AVS Futebol SAD
2-2
01 Haziran
FC Rostov-CSKA Moskova
3-4
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
0-1
01 Haziran
Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
01 Haziran
Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
01 Haziran
Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-3

Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!

Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk, başarıları ile göz kamaştırıyor. Son 3 sezonda Avrupa'nın büyük liglerinde üçte 3 yapan Celtic ve PSG'yi puan ortalamasında sollayan 51 yaşındaki çalıştırıcı, maçların yüzde 82'sini de kazandı.

calendar 02 Haziran 2025 07:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ı üst üste üçüncü kez şampiyon yapan Okan Buruk, kırılmadık rekor bırakmadı. 17 maçlık galibiyet serisi ve 102 puanı gören Buruk döneminde sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 91 galibiyet- 12 beraberlik- 7 mağlubiyet karnesine sahip. Son 3 sezonda oynanan karşılaşmalarda 260 atıp 84 gol yiyen Galatasaray, kalesini 49 maçta gole kapadı.

HİÇ RAKİBİ KALMADI


Okan Buruk, zirveden hiç indirmediği sarı-kırmızılı takımın başında sahip olduğu 2.59 puan ortalamasıyla rakip tanımıyor. Avrupa'nın önemli ligleri incelendiğinde Fransa'da Paris Saint-Germain ve İskoçya'da Celtic son 3 sezonu Galatasaray gibi şampiyonlukla tamamladı. Ancak PSG'nin puan ortalaması 2.31 iken Celtic'te bu oran 2.53 olarak kaldı.

MOURINHO'YA MESAJ
"ÖZEL DEĞİL KAZANAN"

Galatasaray'ın başında Süper Lig'de oynanan maçların yüzde 82'sini kazanan Buruk'a taraftarları 'Kazanan biri' lakabını takarak 'Özel biri' Mourinho'ya göndermede bulundu. Başakşehir maçındaki koreografi ile bu söz hafızalara kazındı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.