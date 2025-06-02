Okan Buruk, Avrupa'nın zirvesinde!

Galatasaray'ı üst üste üçüncü kez şampiyon yapan Okan Buruk, kırılmadık rekor bırakmadı. 17 maçlık galibiyet serisi ve 102 puanı gören Buruk döneminde sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 91 galibiyet- 12 beraberlik- 7 mağlubiyet karnesine sahip. Son 3 sezonda oynanan karşılaşmalarda 260 atıp 84 gol yiyen Galatasaray, kalesini 49 maçta gole kapadı.
HİÇ RAKİBİ KALMADI
Okan Buruk, zirveden hiç indirmediği sarı-kırmızılı takımın başında sahip olduğu 2.59 puan ortalamasıyla rakip tanımıyor. Avrupa'nın önemli ligleri incelendiğinde Fransa'da Paris Saint-Germain ve İskoçya'da Celtic son 3 sezonu Galatasaray gibi şampiyonlukla tamamladı. Ancak PSG'nin puan ortalaması 2.31 iken Celtic'te bu oran 2.53 olarak kaldı.
MOURINHO'YA MESAJ
"ÖZEL DEĞİL KAZANAN"
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de oynanan maçların yüzde 82'sini kazanan Buruk'a taraftarları 'Kazanan biri' lakabını takarak 'Özel biri' Mourinho'ya göndermede bulundu. Başakşehir maçındaki koreografi ile bu söz hafızalara kazındı.
HİÇ RAKİBİ KALMADI
Okan Buruk, zirveden hiç indirmediği sarı-kırmızılı takımın başında sahip olduğu 2.59 puan ortalamasıyla rakip tanımıyor. Avrupa'nın önemli ligleri incelendiğinde Fransa'da Paris Saint-Germain ve İskoçya'da Celtic son 3 sezonu Galatasaray gibi şampiyonlukla tamamladı. Ancak PSG'nin puan ortalaması 2.31 iken Celtic'te bu oran 2.53 olarak kaldı.
MOURINHO'YA MESAJ
"ÖZEL DEĞİL KAZANAN"
Galatasaray'ın başında Süper Lig'de oynanan maçların yüzde 82'sini kazanan Buruk'a taraftarları 'Kazanan biri' lakabını takarak 'Özel biri' Mourinho'ya göndermede bulundu. Başakşehir maçındaki koreografi ile bu söz hafızalara kazındı.