Okan Buruk açıkladı: 'Teklif geldi!'

Okan Buruk:

"Ogün Altıparmak çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, Fenerbahçeli eski futbolcu vefat etti. Fenerbahçeli yönetici Mehmet Dereli'nin vefat haberini aldık. Fenerbahçe'ye baş sağlığı diliyorum. Dün Metin Oktay'ın doğum günüydü. Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Galatasaray'a kazandırdıkları çok önemliydi. Birçok insan ve Türk futbolu için örnekti. Bu tür örnekleri alırsak Türk futbolunun gelişimi için önemli olacak." ifadelerini kullandı.



"MORATA WINNER, G.SARAY WINNER"



Alvaro Morata transferine değinen Buruk, " Transfer dönemi başladı. Maçlara hazırlanıyor, görüşmeler yapıyoruz. Yoğun şekilde işimiz bitmiyor. Oyuncu seyrediyoruz, karar veriyoruz, teklif yapıyoruz. Alvaro Morata önemli bir karakter. Kişilik ve karakter olarak takımımıza çok şey katacak. O da 'winner', kazanan, Galatasaray ile eşleşen yanı 'winner' olması. Galatasaray nasıl 'winner'sa, Morata da öyle, en son Avrupa şampiyonu oldu. Ona güveniyoruz. Oyun anlayışıma çok uyuyor. Hem bağlantı oyununu doğru oynaması hem hücum baskılarını doğru yapıyor. Gole yakın. Saha içinde çok şey verecek. Buraya çok motive geldi. Bu çok değerli. Bir oyuncunun bu şekilde Galatasaray'a böyle gelmesi çok değerli. Oyun içinde onu kullanacağız." sözlerini sarf etti.



"BATSHUAYI'YE TEKLİF GELDİ"



Michy Batshuayi ve Victor Nelsson'un ayrılıkları hakkında konuşan Buruk, " Gidenler, kalanlar, gidecekler... Zor dönem. Nelsson'un uzun süredir gitme isteği vardı. Son zamanlarda artmıştı isteği, bunu belirtti. Bugün içerisinde onunla ilgili gelişme olacak. Batshuayi ile ilgili de teklif geldi. Onunla ilgili görüşmeler var, o da kadroda yok. Sakatlarımız var. Barış'ın da adalesinde ağrısı vardı. Dün antrenmana çıkmadı. Kadroya aldık, 11'de yok ama oyun devamında düşüneceğiz. Diğer oyuncularımız, takımımız hazır. Kazanmak için hazırız. Aynı istekle burada olacağız." dedi.

