Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından Ogün Altıparmak, Divan Kurulu'nda Ali Koç ile yaşadığı polemik ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Başkan Ali Koç ile 'Enişte polemiği' yaşandı.
Galatasaray'ın başarısı için 'şike' iması yapan Başkan Koç'a, efsane kaptanlardan Ogün Altıparmak, "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? (İnan Kıraç) Eniştenize sorun bazı şeyleri?" çıkışında bulundu. Bunun üzerine Koç, Ogün Altıparmak'ı salondan dışarı atmakla tehdit etti.
Yaşanan polemik Fenerbahçe camiasını da böldü. Bazıları 'Ogün Altıparmak'a bu yapılır mı?' derken, Koç'un çıkışını savunanlar da oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası duygu ve düşünceleri sorulan Altıparmak, açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
"F.BAHÇE'NİN İLK GOL KRALIYIM"
"Benim sülalem Fenerbahçeli. Başka takımı tutan bir kişi bile yok. Onun babası Beşiktaşlı, eniştesi Galatasaraylı. Son senede çok iyi işler yaptı. Tam yaptığı işleri için teşekkür edecektim, çıktı başka şeyler anlatmaya başladı. Ben de bunun üzerine o lafı kullandım. Ben Fenerbahçe'ye kırık ayakla gelmişim, 8 sene oynamışım, 4 şampiyonluk yaşamışım, 1968'de bütün kupaları almışız. 292 maç oynadım. 131 gol attım. İlk defa Fenerbahçe'nin tarihinde profesyonel gol kralı olan futbolcu benim. 34 defa A Milli Takım'da oynadım. Jübilemi 7 Temmuz'da yaptım. İlk defa benim jübileme 40 bin kişi geldi. O maçtan sonra Şükrü Gülesin'in, Turgay Şeren'in hakkımda söyledikleri herkesin malumu.
"STRESLİ, KUSURUNA BAKMADIM"
Milli Takım'da, Fenerbahçe'de kaptanlık yaptım. Cumhurbaşkanı'na sorsun beni. Beni en iyi şekilde anlatır ona. Çünkü o futbolcu olarak yetişti. İyi Fenerbahçeli'dir. 1964 senesinde Fenerbahçe'de oynarken, Caddebostan'da oturuyorum. Özer Çiller'in babası muhtar ilk defa sokak ismine benim adımı verdi. Atatürk'ün öldüğü gün doğdum ben. 86. yıla giriyorum 10 Kasım'da. Her şeyim Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe ile geçti. Bazı stresler yaşıyor. O benim çocuğum yaşında. Onun kusuruna bakmamak lazım. Biz affediciyiz. Dünyada af olmazsa olmaz. O beni çıkartırım dedi, çıkartamaz ama ben kendim çekildim. Hiç kimse de bana müdahale edemez. Benim tam 60 senem olmuş. Bana müdahale edecek adam daha doğmadı."
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Başkan Ali Koç ile 'Enişte polemiği' yaşandı.
Galatasaray'ın başarısı için 'şike' iması yapan Başkan Koç'a, efsane kaptanlardan Ogün Altıparmak, "Enişteniz Galatasaraylı değil mi? (İnan Kıraç) Eniştenize sorun bazı şeyleri?" çıkışında bulundu. Bunun üzerine Koç, Ogün Altıparmak'ı salondan dışarı atmakla tehdit etti.
Yaşanan polemik Fenerbahçe camiasını da böldü. Bazıları 'Ogün Altıparmak'a bu yapılır mı?' derken, Koç'un çıkışını savunanlar da oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası duygu ve düşünceleri sorulan Altıparmak, açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar...
"F.BAHÇE'NİN İLK GOL KRALIYIM"
"Benim sülalem Fenerbahçeli. Başka takımı tutan bir kişi bile yok. Onun babası Beşiktaşlı, eniştesi Galatasaraylı. Son senede çok iyi işler yaptı. Tam yaptığı işleri için teşekkür edecektim, çıktı başka şeyler anlatmaya başladı. Ben de bunun üzerine o lafı kullandım. Ben Fenerbahçe'ye kırık ayakla gelmişim, 8 sene oynamışım, 4 şampiyonluk yaşamışım, 1968'de bütün kupaları almışız. 292 maç oynadım. 131 gol attım. İlk defa Fenerbahçe'nin tarihinde profesyonel gol kralı olan futbolcu benim. 34 defa A Milli Takım'da oynadım. Jübilemi 7 Temmuz'da yaptım. İlk defa benim jübileme 40 bin kişi geldi. O maçtan sonra Şükrü Gülesin'in, Turgay Şeren'in hakkımda söyledikleri herkesin malumu.
"STRESLİ, KUSURUNA BAKMADIM"
Milli Takım'da, Fenerbahçe'de kaptanlık yaptım. Cumhurbaşkanı'na sorsun beni. Beni en iyi şekilde anlatır ona. Çünkü o futbolcu olarak yetişti. İyi Fenerbahçeli'dir. 1964 senesinde Fenerbahçe'de oynarken, Caddebostan'da oturuyorum. Özer Çiller'in babası muhtar ilk defa sokak ismine benim adımı verdi. Atatürk'ün öldüğü gün doğdum ben. 86. yıla giriyorum 10 Kasım'da. Her şeyim Mustafa Kemal Atatürk ve Fenerbahçe ile geçti. Bazı stresler yaşıyor. O benim çocuğum yaşında. Onun kusuruna bakmamak lazım. Biz affediciyiz. Dünyada af olmazsa olmaz. O beni çıkartırım dedi, çıkartamaz ama ben kendim çekildim. Hiç kimse de bana müdahale edemez. Benim tam 60 senem olmuş. Bana müdahale edecek adam daha doğmadı."