Geçen sezon Adem Büyük'ten maksimum katkıyı alan Fatih Terim, bu kez şapkadan Oğulcan Çağlayan'ı çıkardı. Oğulcan'ın ilk golü hazırladığı, ikinciyi attığı Trabzonspor maçındaki performansı, Terim için sürpriz değil!Geçen sezonun sonuna doğru Rizespor'la sözleşmesini fesheden Oğulcan, serbest kaldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldı. Ancak 2013 yazında yaşananları unutmamış ve Galatasaray'la ilgili içinde ukde kalmıştı. Fatih Terim ısrarcı olunca bu transfer gerçekleşti.Terim, Taylan Antalyalı gibi Oğulcan Çağlayan için de doğru zamanı bekledi ve 24 yaşındaki hücum oyuncusunu ilk 2 hafta kadroya bile almadı.Trabzon'da attığı golle siftah yapan ve formsuz Falcao ile karantinadaki Diagne'nin yokluğunda Fatih Terim'in elini güçlendiren Oğulcan Çağlayan'a övgü üstüne övgü geldi. Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, maç sonrası yaptığı paylaşımında "" yorumuyla Oğulcan'ı kutladı.Oğulcan değişik özellikleri olan bir oyuncu.Trabzonspor maçında bana göreÇünkü Diagne ağır yapısıyla Trabzon'un iki stoperi karşısında etkili olamazdı. Ama. Çünkü fiziki olarak iyi durumda.Kaliteli kadro içinde fazla süre alabilmek için de oynadığı süreleri iyi değerlendireceksin. Örneğin Taylan da geç keşfedildi. Ama şu an takımın vazgeçilmezi oldu.Oğulcan, Rize'de yakaladığı başarıyla Galatasaray'a transfer oldu. Forma giymek için de uzun süre bekledi. Terim'in verdiği şansı iyi kullandı. Karagümrük maçında kötü oynamasına rağmen Diagne'nin yerine görev yaptığı Trabzonspor maçında ilk golde verdiği topuk pasıyla ön plana çıktı.Oynadıkça güven kazanacaktır.Trabzon'da sadece attığı golle ön plana çıkmadı,. Oğulcan girdiği