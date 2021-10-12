Oğulcan Çağlayan: 'Kalitemden taviz vermeyeceğim'

Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı ve 3-3 sona eren hazırlık maçının ardından Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.



Milli aranın verimli geçtiğini söyleyen Oğulcan, "Burada daha az süre alan bir oyuncu grubu yer aldı. Bizim için verimli bir dönem oldu. Doğruları cebimize koyup, yanlışlardan ders çıkarıp, takım arkadaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.



Hedefin şampiyonluk olduğunu vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Ligde üst sıralara tırmanıp, ligin sonuna kadar orada kalacağız." ifadelerini kullandı.



"BU ŞEKİLDE MEŞGUL ETTİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM"



Transferi nedeniyle Galatasaray ile eski takımı Çaykur Rizespor arasında yaşanan gerginlikle ilgili soruyu yanıtlayan Oğulcan, "Türk spor kamuoyundan ve futbolseverlerden gündemi bu şekilde meşgul ettiğim için özür diliyorum. Yaşananlar tüm spor kamuoyunun önünde oldu. Bu konuda daha önce konuşmadım bundan sonra da konuşmayacağım. Bizler Galatasaray camiasının parçalarıyız. Camiaya layık olmamız gerekiyor. İnsanlar kurdukları cümlelerle kalitelerini belli eder. Ben kalitemden taviz vermeyeceğim. Galatasaray kültürü bize bunu öğretti." ifadelerini kullandı.



Artık önüne baktığını anlatan Oğulcan, "Arkadaşlarıma yetişip geçen sezonki gibi taraftarların beğendiği Oğulcan'ı izletmek istiyorum. Hocamın gözüne girip, fırsat geldiğinde de takım arkadaşlarıma destek olmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Takımda rekabetin her zaman iyi olduğunu kaydeden Oğulcan, "Rekabet herkesi geliştirir ve üzerine koymasını sağlar. Galatasaray gibi camiada tabii ki rekabet olacak. Birçok iyi oyuncu olacak. Bazıları gidecek, bazıları oynayacak. Başımızda inanılmaz bir teknik direktör var. Herkesten en iyi verimi almasını bilen ender hocalardan biri. Hepimizi doğru anlarda kullanarak takıma katkı sağlamamıza yardımcı olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.



