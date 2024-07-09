OGM Ormanspor, Mert Oktay'la 'devam' dedi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, başantrenör Mert Oktay'la bir yıl daha devam edeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol A Takımımız, 2024-2025 sezonunda da başantrenör Mert Oktay hocamıza emanet. Mert hocamıza yeni sezonda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele etme hakkı kazanan başkent temsilcisi, çeyrek finalde ÇBK Mersin'e elenmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın Basketbol A Takımımız, 2024-2025 sezonunda da başantrenör Mert Oktay hocamıza emanet. Mert hocamıza yeni sezonda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon ligi üçüncü sırada tamamlayarak play-off'larda mücadele etme hakkı kazanan başkent temsilcisi, çeyrek finalde ÇBK Mersin'e elenmişti.
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