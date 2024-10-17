Nuri Şahin'den oyuncularına WhatsApp kanunu: Sıra dışı sistem

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ekibi, oyuncularıyla hızlı iletişim kurmak için WhatsApp üzerinden bir sistem geliştirdi. Başarılı teknik adam, milli oyuncuların maçlardan hemen sonra kendisine rapor verdiğini belirtti.



Şahin, "Antalya'da çalışırken üç-dört milli oyuncumuz olurdu, şimdi ise bu sayı çok fazla. Cep telefonuyla iletişim kurmak her zaman kolay olmuyor, maçlar bittiğinde rahat bir nefes alıyorum." ifadelerini kullanırken, Dortmund'daki yeni sisteme dair bilgi verdi.



Şahin, bu iletişimin nasıl işlediğini şu sözlerle açıkladı:



Bir WhatsApp grubumuz var. Oyuncular, ne kadar süre oynadıklarını, hangi pozisyonda sahaya çıktıklarını ve sağlık durumlarını kısa bir mesajla paylaşıyorlar. Salı günü son mesajlar geldikten sonra rahatladım.



GUIRASSY'DEN ŞAHİN'E MESAJ



Borussia Dortmund'un yıldız forveti Serhou Guirassy, gol krallığı performansını milli takımda da sürdürerek yine manşetlerde yer aldı. Gine'nin Etiyopya ile oynadığı iki maçta beş gol atan (4-1, 3-0) Guirassy, formunu koruduğunu bir kez daha gösterdi.



Guirassy'den Şahin'e mesaj: "61 dakika, forvet, her şey yolunda, koç!"



Şahin, Guirassy ile yaptığı anlaşmanın detaylarını da paylaştı:



"Serhou ile mümkün olmadıkça iki kez 90 dakika oynamayacağı konusunda anlaşmıştık. Gördüğünüz gibi bir maçta 65, diğerinde 61 dakika oynadı. Bu konuda sıkı bir iş birliğimiz var."



Teknik direktör, milli aradan dönen futbolcularının genel performansından memnun olduğunu da belirterek, "Birçok oyuncumuz gol ve asist katkısı sağladı. Onların başarılı maçlar çıkarmasından dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.



HASTALIK DALGASI



Ancak milli aradan tüm oyuncular sağlıklı dönemedi. Borussia Dortmund'u etkisi altına alan hastalık dalgası, bazı yıldızların sahada olmamasına neden oldu.



Maximilian Beier, U21 milli takımından çekilmek zorunda kalırken, Julian Ryerson da grip nedeniyle zor günler geçiriyor. Ayrıca, Niklas Süle mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemezken, Yan Couto gluteal kas sakatlığı nedeniyle en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.



