Nuri Şahin'den Moukoko'nun ayrılığı için açıklama

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, takımdan ayrılması gündemde olan Youssouf Moukoko hakkında açıklamalarda bulundu.



Moukoko ile her şeyi açıkça konuştuğunu söyleyen Nuri Şahin, " Moukoko'ya açıkça bir bakış açısı gösterdim. İyi ve açık bir ilişkimiz var. Bu onun için kolay olmayacak. Çok oynamak istiyor. Her oyuncu benimle nerede duracağını bilir." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Sky Sports'un haberine göre; Moukoko'ya talip olan Real Betis, şartlarda anlaşılamaması üzerine bu transferden vazgeçti.







GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU