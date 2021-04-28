Nuri Şahin: 'Bahane üretirsek karaktersiz oluruz'

Antalyaspor'da Nuri Şahin, Karagümrük ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Çok eksikleri olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Futbolda bahane üretmek ölüm demektir. Bahane aramıyoruz, her şey açık ve net, ortada, çok eksiğimiz var. Doğru düzgün idman bile yapamıyoruz ama bahane ararsak karaktersiz, basit futbolcular oluruz. Bahane aramadan devam, her maça 11'e 11 başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



