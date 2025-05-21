Eski Denver Nuggets başantrenörü Michael Malone, Batı Konferansı Finalleri'nde ESPN yayınında yorumculuk yaparken, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ın MVP performansına övgüde bulundu.



Thunder'ın Minnesota Timberwolves'u 114-88 mağlup ettiği karşılaşma sonrası konuşan Malone, "Neden MVP olduğunu gösterdi. İkinci yarıda oyuna tamamen hükmetti," dedi.



Malone'un bu sözleri, Nikola Jokic'in taraftarları için acı verici olabilir. Zira Jokic, bu sezon Gilgeous-Alexander ve Giannis Antetokounmpo ile birlikte MVP finalistleri arasında yer alıyor. Ancak yarışın Jokic ile SGA arasında geçmesi bekleniyor.



Denver Nuggets, sezonun bitimine sadece üç maç kala 8 Nisan'da Malone'un görevine son vermişti. Bu karar, NBA tarihindeki en geç yapılan teknik direktör değişikliklerinden biri olarak kayda geçti. Takımı yardımcısı David Adelman devraldı ve Nuggets'ı Batı Yarı Finalleri'nde yedi maç sonunda Thunder'a elenene kadar taşıdı.



Malone, 2015-16 sezonunda Jokic'in çaylak yılında Nuggets'ın başına geçmiş ve onunla birlikte 2023 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu şampiyonluk, kulüp tarihindeki ilk ve tek şampiyonluk olarak tarihe geçti.



