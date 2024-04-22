Nottingham Forest: "VAR kayıtlarını istiyoruz!"

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın VAR kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Nottingham Forest, VAR kayıtları için talebinin ardından Premier Lig'den de bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nottingham Forest: 'VAR kayıtlarını istiyoruz!'
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22 Nisan 2024 17:40
Son güncelleme 22 Nisan 2024 19:47
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Everton maçıyla ilgili başvuruda bulundu.

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın VAR kayıtlarının yayınlanması için Premier Lig Hakem Kurulu'na başvuru yapıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Tüm futbol camiasının ve taraftarların, sporumuzun dürüstlüğünün korunmasını sağlayacak tam şeffaflık için kayıtlara erişebilmeleri gerektiğini savunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"3 VERİLMEYEN PENALTI"

Nottingham Forest, Everton ile oynanan maçın ardından da bir açıklama yapmıştı. Kulüp, maçın ardından, "Hakemden son derece 3 kötü karar, 3 verilmeyen penaltı. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Maçtan önce Hakem Kurulu'na VAR hakeminin Luton taraftarı olduğunu söyledik, uyardık ama değiştirmediler. Sabrımızı sınıyorlar. Nottingham Forest, şimdi tüm seçenekleri değerlendirecektir." açıklamasında bulunmuştu.

PREMIER LİG'DEN AÇIKLAMA!

Öte yandan Nottingham Forest'ın, Everton maçıyla ilgili arka arkaya açıklamalarının ardından Premier Lig de bir açıklama yaptı. Premier Lig'in açıklamasında, "Premier Lig, Nottingham Forest'ın Everton ile oynadığı maçın ardından sosyal medyada yaptığı yorumları okuyunca büyük hayal kırıklığına uğramıştır. FA'in kulübün açıklamasını soruşturacağını teyit ettiğini not ediyoruz. Maç görevlilerinin dürüstlüğünü uygunsuz bir şekilde sorgulamak asla uygun değildir ve bu yorumların niteliği, Premier Lig'in de konuyu Lig Kuralları ile ilgili olarak soruşturacağı anlamına gelmektedir." denildi.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Nottingham Forest, Everton'a deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

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