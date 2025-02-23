Norveç basınından Solskjaer'e övgü!

Beşiktaş, kapkara geçen sezonda Başkan Serdal Adalı'nın göreve getirdiği Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünde güneşi gördü.



Ligde son 3 maçını kazanan siyah beyazlılar, yenilmeme serisini 8'e çıkardı. Solksjaer de ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu rakamlarla birlikte siyah-beyazlı futbolcuların yükselen performansı dikkat çekiyor. Savunma hattındaki disiplin ve orta sahadaki futbolcuların akıcı hücum futbolu göz kamaştırıyor.



Norveç basınında Ole Gunnar Solskjaer'in takıma yaptığı etkiyle ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Konu başlıklarıyla şöyle belirtildi:



SAVUNMA DİSİPLİNİ



Solskjaer, geriden oyun kurma sorununu çözmek için Mert Günok'un uzun top sayısını azalttı. (Öncesinde maç başına 28, sonrasında 11). Jonas Svensson ve Arthur Masuaku gibi bekler daha etkili kullanılırken, Felix Uduokhai'nin liderliğinde savunma sertleşti. Trabzonspor maçında geriden gelip kazanmak, bu disip linin bir göstergesiydi.



HÜCUMDA AKICILIK



Rafa Silva ve Milot Rashica, Solskjaer'in kontratak taktiğiyle parladı. Athletic Bilbao maçında Rashica'nın 2 golü ve Silva'nın asist-gol katkısı, hücumdaki dönüşümü ortaya koydu.



TAKTİKSEL ESNEKLİK



Solskjaer, "Rakibi karşılama, baskı, topu kazan ve hızlı hücum et" anlayışını Beşiktaş'a adapte etti. Sivasspor deplasmanında tempolu oyun ve rakibi boğma stratejisi, bu yaklaşamın sonucuydu.



