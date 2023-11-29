Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal eksikler yüzünden Nordsjaelland deplasmanında sahaya süreceği 11'i belirlemekte çok zorlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı!
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29 Kasım 2023 08:49
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe, Karagümrük maçı sonrası Avrupa sınavına hazırlanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde 30 Kasım Perşembe günü Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kadro sıkıntısı artarak devam ediyor.

KONFERANS LİGİ'NDE EKSİKLER

Alexander Djiku, Fred ve Rodrigo Becao'nun eksiklikleri uzun süredir teknik heyeti zorluyor. Deneyimli oyuncular yarınki kritik maçta da yer alamayacak. Bunun yanı sıra savunma oyuncuları Samet Akaydin ve Mert Müldür de Avrupa listesinde bulunmuyor. Karagümrük maçında darbe alan Ferdi Kadıoğlu da Nordsjaelland maçında büyük olasılıkla riske edilmeyecek.

FORMÜL ARIYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal, Ferdi'nin boşluğunu doldurmak için formül arıyor. Bir süredir zorunlu olarak stoperde görev yapan Jayden Oosterwolde gerçek pozisyonu olan sol beke geçerse bu kez savunmanın ortasına çözüm bulmak gerekecek. Ferdi'nin sakatlığı yüzünden Oosterwolde sol beke geçerse teknik heyet orta sahadan bir ismi mecburen stopere çekecek. Bununla beraber zaten sıkıntılı olan orta sahadaki taşlar da yerinden oynamış olacak.



Savunmanın sağında Osayi Samuel'i görevlendirecek olan İsmail Kartal'ın Nordsjaelland deplasmanında 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek'e forma verme ihtimali de bulunuyor. Yusuf, Ludogorets deplasmanında ilk 11'de yer alırken, 90 dakika sahada kalmıştı.  

 
 

 

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