Nordsjaelland maçı öncesi Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı!

Sakatlıklarla boğuşan, Karagümrük maçı sonrası Avrupa sınavına hazırlanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde 30 Kasım Perşembe günü Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerdeve'nun eksiklikleri uzun süredir teknik heyeti zorluyor. Deneyimli oyuncular yarınki kritik maçta da yer alamayacak. Bunun yanı sıra savunma oyuncularıvede Avrupa listesinde bulunmuyor. Karagümrük maçında darbe alanda Nordsjaelland maçında büyük olasılıkla riske edilmeyecek.Teknik Direktör İsmail Kartal, Ferdi'nin boşluğunu doldurmak içinBir süredir zorunlu olarak stoperde görev yapangerçek pozisyonu olan sol beke geçerse bu kez savunmanın ortasına çözüm bulmak gerekecek. Ferdi'nin sakatlığı yüzünden Oosterwolde sol beke geçerse teknik heyet orta sahadan bir ismi mecburen stopere çekecek. Bununla beraber zaten sıkıntılı olan orta sahadaki taşlar da yerinden oynamış olacak.Savunmanın sağındai görevlendirecek olan İsmail Kartal'ın Nordsjaelland deplasmanında 17 yaşındaki genç stoper'e forma verme ihtimali de bulunuyor. Yusuf, Ludogorets deplasmanında ilk 11'de yer alırken, 90 dakika sahada kalmıştı.