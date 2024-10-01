Süper Lig'de 7'nci hafta heyecanı Kayserispor-Beşiktaş maçı ile sona erdi. Zorlu deplasmana konuk olan siyah beyazlılar, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve bu sonuçla ligdeki 5'inci galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti.



Ligde 3 beraberlik alan ve henüz galibiyetle tanışamayan ev sahibi Kayserispor ise 3 puanda kaldı.



"FUTBOL TARİHİNDE BÖYLESİNİ GÖRDÜK MÜ BİLMİYORUM"



Karşılaşma sonrası maça dair önemli değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, çok konuşulacak sözler sarf etti. "Türk futbol tarihinde böylesini gördük mü bilmiyorum" diyen Kahveci, şu ifadeleri kullandı:



"Bir pozisyon VAR, Immobile - Attamah. Yağlı güreşte 2 puan veririm, o düşürmeye almaya yere. Pozisyonla ilgili ne demek istediğim anlaşılıyor herhalde. Pozisyon dönüyor Felix Uduokhai, Gabriel Paulista'nın yüzünü yaracak tabanla giriyor. Penaltı veriliyor. Kaç dakika bir şeyler oluyor. Bana buraları yayınlayın, verilmeyen yerleri. Immobile'nin pozisyonunda ne konuştunuz da devam ettiniz, Felix'in tabanıyla Paulista'yı neredeyse hastaneye götüreceği pozisyonda ne konuştunuz buraları verin. Hakemler maçın içinde bir karar vermeye çalışırken ne konuşuyorlar? VAR kayıtlarının yayınlanan bölümlerinde, 'Atilla Bey, lütfen gelip bakar mısınız? Burada görüyor musun Atilla Bey...' diye nezaketli konuşuyorsunuz. Ben buraları dinlemek istiyorum.



"HATALARLA DOLU BİR PERFORMANS"



Süper Lig'in en iyi hakemlerinden birinin muhteşem ötesi, hatalarla dolu bir performansını izledik. Konuşulacaksa bu maçtan sonra konuşacaksın hakemle ilgili. 3-0 kazandın, ikinci yarıda iyi oynadın, Kayserispor oyundan düştü. Beşiktaş'la ilgili klasik ilk yarı siyah, ikinci yarı beyaz yine aynen öyle oynadı. İlk yarı simsiyah bir Beşiktaş, kabul edilebilir bir oyun yok. Ama ikinci yarıdaki hakem performansını da bir kişi kabul edemez, şaka gibiydi! Atilla Karaoğlan nasıl bu kadar peş peşe hatalar yapabilirsin."



