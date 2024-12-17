Nihat Kahveci: 'Beşiktaş taraftarına daha ne yaşatacaksınız'

Nihat Kahveci, Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
İşte Nihat Kahveci'nin o sözleri:
"TARAFTARA DAHA NE YAŞATACAKSINIZ"
"Tarihte yoktur. Beşiktaş eksi 1 puanlı takımla sahaya bile çıkmamıştır. Eksi 1 puanlı takıma yenildi. Daha siz ne yaşatacaksanız bu taraftara ya? Bu nedir ya? Ben olsam hiçbir şey açıklamam. Çıkarırım formayı, kendinize iyi bakın derim. Feshederim sözleşmeyi."
"150 MAÇTIR ÖZÜR DİLİYORSUNUZ"
"İşler kötü gittiğinde bana anlattıklarınızın hiçbir önemi yok. O müzede şampiyonluklar, formalar var. Bunların da ayakkabılarını koyun. Oraya giden taraftar da böyle bir şey yaşamıştık, bir daha bunları yaşamayalım desin. Gidin bu takımdan. 150 maçtır özür diliyorsunuz ya"
"EN BABA SORUMLU SENSİN"
"Mert Günok'u çok severim ama sen de suçlulardan birisin. Herkesin kendi haklı tarafları var. Bu maçtan sonra söylenecek bir şey var: 'Tarihe geçtik, utanıyoruz!' Bu kadar. Sen ne yaptın derim. Sen kaptan olarak yönetemedin derim. Sen nasıl kaptansın derim. En baba sorumlu sensin."
"AL VALİZİNİ GİT!"
"Yenildiniz bu takıma! Sezon sonu hiçbir şey söyleme, al valizini git! Elimde olsa hepsini yollarım bunların! Hüseyin Yücel sen de hesap vermelisin. Bana da sorun diyorsun bravo, ama kim soracak hesabı. Ne Beşiktaş'ın çocuğu diyor, o dönemin Başkanı, Bağcılar çocuğu diyor. 2001'e bak sen! Beşiktaş kimi sattı da kurtuldu dar boğazdan."
"KOLTUĞA BİLENLER OTURSUN"
"Ben olsam istifa ederken kafamı gömer giderim. Şu koltuğa da bilenler otursun! Serdal Adalı da gelsin artık. Her zaman elini taşın altına koydu. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ben 3 kere aday olsam kaybetsem, 4. kere girmem. Serdal Adalı devam ediyor, aday oluyor. Bundan daha kötüsü olmaz."
İşte Nihat Kahveci'nin o sözleri:
"TARAFTARA DAHA NE YAŞATACAKSINIZ"
"Tarihte yoktur. Beşiktaş eksi 1 puanlı takımla sahaya bile çıkmamıştır. Eksi 1 puanlı takıma yenildi. Daha siz ne yaşatacaksanız bu taraftara ya? Bu nedir ya? Ben olsam hiçbir şey açıklamam. Çıkarırım formayı, kendinize iyi bakın derim. Feshederim sözleşmeyi."
"150 MAÇTIR ÖZÜR DİLİYORSUNUZ"
"İşler kötü gittiğinde bana anlattıklarınızın hiçbir önemi yok. O müzede şampiyonluklar, formalar var. Bunların da ayakkabılarını koyun. Oraya giden taraftar da böyle bir şey yaşamıştık, bir daha bunları yaşamayalım desin. Gidin bu takımdan. 150 maçtır özür diliyorsunuz ya"
"EN BABA SORUMLU SENSİN"
"Mert Günok'u çok severim ama sen de suçlulardan birisin. Herkesin kendi haklı tarafları var. Bu maçtan sonra söylenecek bir şey var: 'Tarihe geçtik, utanıyoruz!' Bu kadar. Sen ne yaptın derim. Sen kaptan olarak yönetemedin derim. Sen nasıl kaptansın derim. En baba sorumlu sensin."
"AL VALİZİNİ GİT!"
"Yenildiniz bu takıma! Sezon sonu hiçbir şey söyleme, al valizini git! Elimde olsa hepsini yollarım bunların! Hüseyin Yücel sen de hesap vermelisin. Bana da sorun diyorsun bravo, ama kim soracak hesabı. Ne Beşiktaş'ın çocuğu diyor, o dönemin Başkanı, Bağcılar çocuğu diyor. 2001'e bak sen! Beşiktaş kimi sattı da kurtuldu dar boğazdan."
"KOLTUĞA BİLENLER OTURSUN"
"Ben olsam istifa ederken kafamı gömer giderim. Şu koltuğa da bilenler otursun! Serdal Adalı da gelsin artık. Her zaman elini taşın altına koydu. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ben 3 kere aday olsam kaybetsem, 4. kere girmem. Serdal Adalı devam ediyor, aday oluyor. Bundan daha kötüsü olmaz."