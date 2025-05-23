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Nigel Hayes-Davis: "Önce pazar akşamki maç"

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos maçı sonrası konuştu.

calendar 23 Mayıs 2025 20:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nigel Hayes-Davis: 'Önce pazar akşamki maç'
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EuroLeague'de Final-Four'da Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE PAZAR AKŞAMKİ MAÇ!"

Röportaja Türkçe başlayan Hayes-Davis, "Çok mutluyuz. Devon Hall harikaydı, bravo Devon Hall. Bu akşam çok mutluyuz. Pazar günü büyük partiyi yapacağız inşallah." dedi. 

Sözlerine İngilizce ile devam eden Davis, "Ben daha önce hiç finalde oynamadım. İlk defa finaldeyim. Bu fırsat için çok mutluyum. Henüz bir şey kazanmış değiliz. Önce pazar akşamki maç!

Daha sezon başında hedefleri belirlemiştik. En büyük hedef bu kupaydı. Teknik heyet harika iş çıkardı. Pazar günü kendimize bir şans yarattık, bu fırsatı değerlendirmeye çalışacağız. Pazar günü spordaki en büyük başarılardan birini kazanabiliriz.

Nunn'a karşı harika iş çıkardık. Onu faul problemine soktuk. MVP ve 20 sayı attık, 4. çeyreğin büyük bölümünde de oynamadı. Takım savunması yaptık onu durdurabilmek için..."


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