Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Feyenoord'un Danimarkalı golcüsü Nicolai Jorgensen, Galatasaray ve Fenerbahçe itiraflarında bulundu.

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Nicolai Jorgensen'den Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!
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22 Mayıs 2021 23:03
Feyenoord'un Danimarkalı golcüsü Nicolai Jorgensen, Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler almasına rağmen kulübünün gitmesine izin vermediğini söyledi.

Transferine onay vermeyen Feyenoord'a tepki gösteren 30 yaşındaki golcü, "Sadece Newcastle United'dan değil, birçok kulüpten teklif aldım. Türkiye'nin büyük kulüplerine gitme şansım vardı ve gerçekten bunu istiyordum. Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındım, daha önceki yıllarda da Fenerbahçe ile görüşme olmuştu. İkisi de transfer olabileceğim çok iyi kulüplerdi. İspanyol kulüpleriyle de görüşmeler oldu ve orayı da denemek isterdim." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Jörgensen devre arasında Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Feyenoord 15 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

Bu sezon Hollanda'da 28 maça çıkan tecrübeli golcü, 5 kez ağları sarstı.

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