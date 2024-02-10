Newcastle, deplasmanda 3 golle kazandı!

Premier Lig 24. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Newcastle, deplasmanda 3 golle kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2024 22:37
Premier Lig 24. hafta maçında Newcastle United, deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaştı.

The City Ground'da oynanan maçı Newcastle 3-2 kazandı. Konuk ekibin golleri 10 ve 66. dakikalarda Bruno Guimaraes, 43. dakikada Fabian Schar kaydetti. Nottingham Forest'ın gollerini 26. dakikada Elanga ve 45+6. dakikada Hudson Odoi attı.

Alınan bu sonucun ardından Newcastle puanını 36'ya yükseltti. Nottingham ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Newcastle, Bournemouth ile karşılaşacak. Nottingham ise West Ham ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery