Brooklyn Nets ekibinin, Houston Rockets'ın yaptığı teklife rağmen Mikal Bridges'i takas etmekle "hiç ilgilenmediği" iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Nets'in, olası bir Bridges takasını görüşmek için kendilerine ulaşan Rockets'ın tekliflerini "değerlendirmeyi reddettiğini" belirtti.



The Athletic'ten Kelly Iko, Shams Charania ve Sam Amick, Rockets ekibinin Nets'e geçtiğimiz haftalarda "birden fazla ilk tur draft hakkı" teklif ettiğini, ancak Brooklyn ekibinin Bridges'i takas etmeye "hiç ilgisi" olmadığını bildirdiler.



Scotto, Rockets'ın, Houston'ın 2021'de Brooklyn'e James Harden'ı takasladığında Nets'e gönderdikleri draft haklarının birçoğunu geri göndermeye istekli olduklarını belirtmişti.



