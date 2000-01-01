Nets, Deron Williams'ın sekiz yıllık ödemesini dün tamamladı!

Brooklyn Nets'in, eski yıldızı Deron Williams'a sekiz yıl önce verdiği 98 milyonluk kontratının ödemesini geçtiğimiz gün tamamladığı açıklandı.



Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giymiş olan Williams, NBA'deki en iyi point guardlardan biri olarak görülüyordu. Nets ile ilk birkaç yılında, bir point guarddan beklenebilecek her şeye sahipti: top hakimiyeti, şut, hız ve oyun kurucu özelliği.



Ne yazık ki, sakatlıklar ve zaman kariyerini hızla raydan çıkarmıştı ve Nets neler olduğunu fark etmeden, Williams eski haline bir daha dönememişti. Ekip önüne bakarak, beş yıllığı 98 milyon dolarlık verdiği kontratı, 2015 yılında zamana yayarak ödemeye karar vermişti.



Dün, orijinal sözleşmenin imzalanmasından toplamda sekiz yıl sonra, bu ödemelerin sonuncusunun geldiği kaydedildi. Williams, beş yıl önce sözleşmenin zamana yayılma kararının alındığı günden beri, her gün 15 bin dolar kazanıyordu.



