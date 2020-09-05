Netflix Senna'nın hayatını mini dizi yapıyor

F1 dünyasının en hızlı pilotlarından biri olan ve trajik ölümü ile sporseverlerin gönlünde ayrı bir yeri bulunan Brezilyalı Ayrton Senna'nın hayatı Netflix'te mini dizi oluyor.



Yapımın 2022 yılında yayınlanacağı kaydedilirken Senna ailesinin de desteği ile bugüne kadar ünlü pilot hakkında bilinmeyen tüm detayları yansıtacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada Senna'nın spor kariyeri dışında aile ilişkileri ve kişisel özelliklerinin de yansıtılacağı kaydedildi.



8 bölüm olarak yayınlanacağı belirtilen dizinin İngiltere ve Portekiz'de çekimlerinin gerçekleştirileceği duyurulurken Senna'yı oynayacak oyuncu ise henüz netlik kazanmadı.



Ayrton Senna 1994 yılında San Marino Grand Prix'inde yaşanan trajik kaza sonucu aracının içinde milyonların gözü önünde hayatını kaybetmişti.



