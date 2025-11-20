Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Galatasaray Daikin'i konuk etti.Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-2 kazandı.Bu sonuçla birlikte Fenebahçe Medicana, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Galatasaray Daikin ise 2. mağlubiyetini yaşadı.Başa baş geçen ilk sette 16-11'den dönen Fenerbahçe Medicana, 4 sayılık (23-19) avantaj yakalasa da Galatasaray Daikin, mücadeleyi bırakmadı. Vargas'ın etkili oyunuyla toparlanan sarı-lacivertli takım, seti 27-25 önde bitirdi ve skoru 1-0 yaptı.Derbinin ikinci setinde Galatasaray, daha üstün bir oyun sergiledi. Sarı-kırmızılılar, bu seti 25-22 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.Çekişmeli bir oyuna sahne olan üçüncü seti Fenerbahçe, 25-23'lük skorla üstün tamamladı ve yeniden öne geçti: 2-1.Dördüncü sete Galatasaray Daikin, yine etkili bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılılar, büyük mücadele yaşanan seti 27-25 önde kapattı ve yeniden skorda eşitliği sağladı: 2-2.Fenerbahçe, üstün bir oyunla karar setini 15-11, maçı da 3-2 kazandı.Burhan Felek Vestel Voleybol: Caner Çildir, Mehmet GülOrro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Milenkovic, Arelya Karasoy, Korneluk, Ghani)İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Timmerman, Naz Aydemir Akyol (Eylül Akarçeşme, Bongaerts, Carutasu, Ayçin Akyol, Lukasik)27-25, 22-25, 25-23, 25-27, 15-11154 dakika (37, 31, 32, 34, 20)