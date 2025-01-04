Ndombele asist yaptı, Nice galip geldi

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nice, konuk ettiği Rennes'i 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ndombele asist yaptı, Nice galip geldi
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04 Ocak 2025 01:06
Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Nice, konuk ettiği Rennes'i 3-2 mağlup etti.

Allianz Riveira'da oynanan maçı ev sahibi 3-2 kazandı. 
Nice'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Evann Guessand, 34. dakikada Sofiane Diop ve 45+5. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.

Rennes'in golleri ise 27. dakikada Arnaud Kalimuendo ve 49. dakikada Adrien Truffert'ten geldi.

NDOMBELE ASİST YAPTI

Nice'in ilk golünde asisti Galatasaray'ın eski futbolcusu Tanguy Ndombele yaptı. Fransız futbolcu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Nice'te Pablo Rosario, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Nice, puanını 27'ye yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. 17 puanda kalan Rennes ise 13. sırada konumlandı. 

Ligue 1'de bir sonraki hafta Nice, Reims'e konuk olacak. Rennes ise Marsilya'yı ağırlayacak.




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