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NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı

Utah Jazz, sahasında Miami Heat'i 112-94 mağlup etti ve üst üste 7, bu sezon 22. galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Utah Jazz, sahasında Miami Heat'i 112-94 mağlup etti. 

NBA'e 5 maçla devam edildi. Heat'i 18 sayı farkla yenen Batı Konferansı lideri Utah Jazz, üst üste 7, bu sezon 22. galibiyetini elde etti.

Jazz'da Donovan Mitchell 26 sayı, 3 ribaunt, 2 asitle galibiyetin mimarı olurken, Bojan Bogdanovic 19 sayı, Rudy Gobert ise 16 sayı, 12 ribauntluk katkı sağladı.

Konuk ekipte Kendrick Nunn'un 23, Jimmy Butler ve Max Strus'un 15'er sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.  

- Furkanlı 76ers, üst üste ikinci kez kaybetti

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 2 sayı, 2 ribauntla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 120-111 yenildi. 

Suns'ta Davin Booker 36 sayıyla oynarken, Chris Paul 18 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. 

76ers'ta Joel Embiid 35 sayı, 8 ribaunt, Tobias Harris ve Ben Simmons 18'er sayıyla maçı tamamladı. 

- Sonuçlar

Phoenix Suns-Philadelphia 76ers: 120-111

Atlanta Hawks-Indiana Pacers: 113-125

New York Knicks-Houston Rockets: 121-99

Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 117-134

Utah Jazz-Miami Heat: 112-94 


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