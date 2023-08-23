NBA'den James Harden'a 100 bin dolar ceza!

Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takım başkanı Daryl Morey'e yönelttiği ifadeleri ve halka açık bir şekilde takas talebinde bulunması nedeniyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA'den James Harden'a 100 bin dolar ceza!
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23 Ağustos 2023 10:34
Philadelphia 76ers'ın yıldızı James Harden, takım başkanı Daryl Morey'e yönelttiği ifadeleri ve halka açık bir şekilde takas talebinde bulunması nedeniyle NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Harden, Çin'deki bir organizasyon sırasında Morey'yi "yalancı" olarak nitelendirmiş ve bir daha Morey'nin çalıştığı bir takımda asla oynamayacağını söylemişti.

Harden'ın ifadelerinin nedenini araştırmış olan NBA, bu yorumların Sixers oyuncusunun kontratındaki opsiyonu kullanması dahilinde Morey'nin bu yaz kendisini "çabucak" takas edeceğini söylemesinden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştı.

Serbest oyuncu döneminin öncesinde Sixers'la 35,6 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmayı kabul etmiş olan Harden, LA Clippers'la takas arayışında olsa da iki taraf arasında herhangi bir anlaşma gerçekleşmemişti.

CBA (toplu iş sözleşmesi) kapsamında NBA, bir oyuncuya en fazla 100 bin dolar para cezası verebiliyor.

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