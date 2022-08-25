NBA'de şok; Genç yıldız sezonu kapattı

Oklahoma City Thunder'ın 2022 NBA Draftı'nda 2. sıradan seçtiği Chet Holmgren'in yaşadığı sakatlık, kulüpte şok etkisi yarattı.



2.13 boyundaki genç yetenek, draftın en büyük potansiyellerinden biri olarak görünüyordu. Oklahoma City Thunder, oyuncunun sağ ayağında yaşadığı sıkıntıdan ötürü önümüzdeki sezonun tamamını kaçıracağını açıkladı.



Fiziksel özellikleri ve olağanüstü yeteneğiyle NBA'de fark yaratması beklenen oyuncu; Joel Embiid, Ben Simmons ve Blake Griffin gibi ön sıralardan seçilip sakatlık nedeniyle ilk sezonunu kaçıran oyuncular kervanına katıldı.



Holmgren NBA Yaz Ligi'nde çıktığı 5 maçta 14.0 sayı, 8.4 ribaunt, 2.8 asist, 2.0 top çalma ve 2.8 blok ortalamaları yakalamıştı.



Chet Holmgren

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