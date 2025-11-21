21 Kasım
Manisa FK-A.Demirspor
20:00
21 Kasım
Mainz 05-Hoffenheim
22:30
21 Kasım
Valencia-Levante
23:00
21 Kasım
Nice-Marsilya
22:45
21 Kasım
Hertha Berlin-E.Braunschweig
20:30
21 Kasım
Bochum-Dynamo Dresden
20:30
21 Kasım
Standard Liege-Zulte Waregem
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

NBA'de 76ers, Maxey'nin 54 sayısıyla Bucks'ı devirdi

Giannis Antetokounmpo ve Joel Embiid'in oynamadığı maçta 76ers, Bucks'ı 123-114 yendi

calendar 21 Kasım 2025 10:12 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 10:17
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de 76ers, Maxey'nin 54 sayısıyla Bucks'ı devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Milwaukee Bucks'ı 123-114 mağlup etti.

Fiserv Forum'da oynanan karşılaşmada Bucks potasına 54 sayı gönderen Tyrese Maxey, kariyer rekoru kırdı. Maxey, normal sürenin bitimine 7 saniye kala kullandığı serbest atışlarla da maçı uzatmaya götürdü.

76ers'ta Paul George 21, Quentin Grimes 14 kaydetti.


Ryan Rollins'in 32 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği Bucks'ta ise Bobby Portis 19, Kyle Kuzma 17 sayıyla oynadı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 76ers'ta ise Joel Embiid sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.

- Spurs, De'Aaron Fox ve Keldon Johnson'la kazandı

San Antonio Spurs, Victor Wembanyama'nın yokluğunda Atlanta Hawks'ı 135-126 mağlup etti.

Spurs'te De'Aaron Fox 26, Keldon Johnson 25 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Julian Champagnie 20 sayı kaydetti. 14 sayı üreten Harrison Barnes, kariyerinde 14 bin sayıyı aştı.

Hawks'ta ise Nickeil Alexander-Walker, 38 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Jalen Johnson 26 sayı, 12 ribauntla oynadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.