NBA, Bogdanovic'in yatan anlaşması ile ilgili soruşturma başlattı

New York Times'tan Marc Stein'a göre NBA lig ofisi, Sacramento Kings'in Bogdan Bogdanovic'i Milwaukee Bucks'a göndermesiyle ilgili başarısız olan imza-ve-takas işlemiyle ilgili bir soruşturma başlattı.



Sırp oyuncuyu Donte DiVincenzo, Ersan İlyasova ve DJ Wilson karşılığında Bucks'a göndereceği bildirilmiş olan anlaşma, takımların Bogdanovic'e yeni sözleşmesinin şartlarını kabul ettirmeyi ihmal etmeleri nedeniyle, Çarşamba günü başarısız olmuştu.



Şimdi, Ersan'ın 2020-21 sözleşmesi garanti edilmeden önce serbest kalacağı bildirildiğinden ötürü, anlaşmanın başlangıçta bildirildiği şekilde yönetilemez olduğu açıklandı.



Bogdanovic'in serbest oyuncu dönemininin başlamasıyla beraber sınırlı bir serbest oyuncu olmayı planladığı bildirilmişti. Bu hamle, herhangi bir takıma, Kings'in karşılama hakkına sahip olduğu bir teklif sunma şansı veriyor.



