Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

NBA, Bogdanovic'in yatan anlaşması ile ilgili soruşturma başlattı

New York Times'tan Marc Stein'a göre NBA lig ofisi, Sacramento Kings'in Bogdan Bogdanovic'i Milwaukee Bucks'a göndermesiyle ilgili başarısız olan imza-ve-takas işlemiyle ilgili bir soruşturma başlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'tan Marc Stein'a göre NBA lig ofisi, Sacramento Kings'in Bogdan Bogdanovic'i Milwaukee Bucks'a göndermesiyle ilgili başarısız olan imza-ve-takas işlemiyle ilgili bir soruşturma başlattı.

Sırp oyuncuyu Donte DiVincenzo, Ersan İlyasova ve DJ Wilson karşılığında Bucks'a göndereceği bildirilmiş olan anlaşma, takımların Bogdanovic'e yeni sözleşmesinin şartlarını kabul ettirmeyi ihmal etmeleri nedeniyle, Çarşamba günü başarısız olmuştu.

Şimdi, Ersan'ın 2020-21 sözleşmesi garanti edilmeden önce serbest kalacağı bildirildiğinden ötürü, anlaşmanın başlangıçta bildirildiği şekilde yönetilemez olduğu açıklandı.

Bogdanovic'in serbest oyuncu dönemininin başlamasıyla beraber sınırlı bir serbest oyuncu olmayı planladığı bildirilmişti. Bu hamle, herhangi bir takıma, Kings'in karşılama hakkına sahip olduğu bir teklif sunma şansı veriyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal