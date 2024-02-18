NBA 2024 All-Star Hafta Sonu Yetenek Yarışmasını kazanan ekip, Team Pacers oldu.
Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ve Myles Turner'dan oluşan Team Pacers, yarı sahadan şut atılan son raundda Team All-Stars'ı mağlup ederek etkinliğin şampiyonu olmayı başardı.
Team All-Stars, Trae Young, Tyrese Maxey ve Scottie Barnes'tan oluşuyordu.
Paolo Banchero, Anthony Edwards ve Victor Wembanyama'dan oluşan Team 1st Picks ise etkinliği üçüncü sırada tamamladı.
Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin ve Myles Turner'dan oluşan Team Pacers, yarı sahadan şut atılan son raundda Team All-Stars'ı mağlup ederek etkinliğin şampiyonu olmayı başardı.
Team All-Stars, Trae Young, Tyrese Maxey ve Scottie Barnes'tan oluşuyordu.
Paolo Banchero, Anthony Edwards ve Victor Wembanyama'dan oluşan Team 1st Picks ise etkinliği üçüncü sırada tamamladı.
Tyrese Haliburton'ın yarı sahadan bulduğu bu isabetle Team Pacers, Yetenek Yarışmasının üçüncü turunda da galip gelerek şampiyonluğa ulaştı! 🔥🔥🔥#NBAAllStar pic.twitter.com/LRB73NcoKW
— Sporxtv (@sporxtv) February 18, 2024