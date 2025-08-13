NBA, 2025-26 sezonunun fikstürünü "Good Morning America" ve "The TODAY Show" programlarında duyurdu.
Açıklamada Açılış Gecesi eşleşmeleri, Noel Günü maçları ve Martin Luther King (MLK) Günü karşılaşmaları öne çıktı.
Açılış Gecesi 21 Ekim Salı günü NBC ekranlarında Oklahoma City'de başlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Thunder, 2024-25 sezonu şampiyonluk afişini yükseltirken Shai Gilgeous-Alexander liderliğinde Kevin Durant ve güçlenen Houston Rockets'ı ağırlayacak.
Gecenin ikinci maçında LeBron James ile Stephen Curry bir kez daha karşı karşıya gelecek. James, NBA tarihindeki 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olacak. Luka Doncic ise Los Angeles Lakers formasıyla ilk sezon açılış maçına çıkacak.
Açılış haftası ESPN'in çifte maç yayınlarıyla sürecek. 22 Ekim'de Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell önderliğinde New York Knicks'e konuk olacak. Ardından 1 numaralı draft tercihi Cooper Flagg'in Dallas Mavericks'i ile 2 numara Dylan Harper'ın San Antonio Spurs'ü karşı karşıya gelecek. Mücadelede ayrıca Victor Wembanyama da sahne alacak.
23 Ekim'de ise Thunder ile Indiana Pacers, geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri rövanşında karşılaşacak. Günün ikinci maçında Curry'nin Golden State Warriors'ı, Nikola Jokic ve Denver Nuggets'ı konuk edecek.
Peacock platformu, 27 Ekim'den itibaren özel maçlar yayınlayacak. İlk karşılaşmada Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers'ı ağırlayacak. Gecenin kapanışında ise Minnesota Timberwolves ile Denver Nuggets karşı karşıya gelecek. Timberwolves, bu eşleşmede altı maçlık galibiyet serisini sürdürüyor.
78. NBA Noel Günü programı 25 Aralık'ta Knicks–Cavaliers maçıyla açılacak. Günün diğer eşleşmelerinde Oklahoma City–San Antonio, Golden State–Dallas Mavericks ve LeBron James'in Lakers'ı ile Kevin Durant'in Rockets'ı karşılaşacak. Gecenin kapanışında Denver–Minnesota maçı oynanacak.
MLK Günü olan 19 Ocak 2026'da Milwaukee–Atlanta karşılaşması Peacock'ta ekranlara gelecek. NBC'nin üçlü yayınında Cleveland–Oklahoma City, Cooper Flagg'in Madison Square Garden'daki ilk maçı olan Dallas–New York Knicks ve gece kapanışında Detroit Pistons–Boston Celtics mücadeleleri yer alacak.
NBA, 2025-26 sezonunun geri kalan takvimini önümüzdeki hafta açıklamaya devam edecek. Buna NBA Cup tarihleri ve eşleşmeleri de dahil olacak.
Açıklamada Açılış Gecesi eşleşmeleri, Noel Günü maçları ve Martin Luther King (MLK) Günü karşılaşmaları öne çıktı.
Açılış Gecesi 21 Ekim Salı günü NBC ekranlarında Oklahoma City'de başlayacak. Geçen sezonun şampiyonu Thunder, 2024-25 sezonu şampiyonluk afişini yükseltirken Shai Gilgeous-Alexander liderliğinde Kevin Durant ve güçlenen Houston Rockets'ı ağırlayacak.
Gecenin ikinci maçında LeBron James ile Stephen Curry bir kez daha karşı karşıya gelecek. James, NBA tarihindeki 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olacak. Luka Doncic ise Los Angeles Lakers formasıyla ilk sezon açılış maçına çıkacak.
Açılış haftası ESPN'in çifte maç yayınlarıyla sürecek. 22 Ekim'de Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell önderliğinde New York Knicks'e konuk olacak. Ardından 1 numaralı draft tercihi Cooper Flagg'in Dallas Mavericks'i ile 2 numara Dylan Harper'ın San Antonio Spurs'ü karşı karşıya gelecek. Mücadelede ayrıca Victor Wembanyama da sahne alacak.
23 Ekim'de ise Thunder ile Indiana Pacers, geçtiğimiz sezonun NBA Finalleri rövanşında karşılaşacak. Günün ikinci maçında Curry'nin Golden State Warriors'ı, Nikola Jokic ve Denver Nuggets'ı konuk edecek.
Peacock platformu, 27 Ekim'den itibaren özel maçlar yayınlayacak. İlk karşılaşmada Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers'ı ağırlayacak. Gecenin kapanışında ise Minnesota Timberwolves ile Denver Nuggets karşı karşıya gelecek. Timberwolves, bu eşleşmede altı maçlık galibiyet serisini sürdürüyor.
78. NBA Noel Günü programı 25 Aralık'ta Knicks–Cavaliers maçıyla açılacak. Günün diğer eşleşmelerinde Oklahoma City–San Antonio, Golden State–Dallas Mavericks ve LeBron James'in Lakers'ı ile Kevin Durant'in Rockets'ı karşılaşacak. Gecenin kapanışında Denver–Minnesota maçı oynanacak.
MLK Günü olan 19 Ocak 2026'da Milwaukee–Atlanta karşılaşması Peacock'ta ekranlara gelecek. NBC'nin üçlü yayınında Cleveland–Oklahoma City, Cooper Flagg'in Madison Square Garden'daki ilk maçı olan Dallas–New York Knicks ve gece kapanışında Detroit Pistons–Boston Celtics mücadeleleri yer alacak.
NBA, 2025-26 sezonunun geri kalan takvimini önümüzdeki hafta açıklamaya devam edecek. Buna NBA Cup tarihleri ve eşleşmeleri de dahil olacak.