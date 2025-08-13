NBA, 2025-26 sezonunun fikstürünü "Good Morning America" ve "The TODAY Show" programlarında duyurdu.Açıklamada Açılış Gecesi eşleşmeleri, Noel Günü maçları ve Martin Luther King (MLK) Günü karşılaşmaları öne çıktı.Açılış GecesiSalı günü NBC ekranlarındabaşlayacak. Geçen sezonun şampiyonu2024-25 sezonu şampiyonluk afişini yükseltirken Shai Gilgeous-Alexander liderliğinde Kevin Durant ve güçlenenağırlayacak.Gecenin ikinci maçındailebir kez daha karşı karşıya gelecek. James, NBA tarihindeki 23. sezonuna çıkan ilk oyuncu olacak.iseformasıyla ilk sezon açılış maçına çıkacak.Açılış haftası ESPN'in çifte maç yayınlarıyla sürecek.önderliğindekonuk olacak. Ardından 1 numaralı draft tercihiile 2 numaraSankarşı karşıya gelecek. Mücadelede ayrıcada sahne alacak.ise Thunder ilegeçtiğimiz sezonun NBA Finalleri rövanşında karşılaşacak. Günün ikinci maçında Curry'ninvekonuk edecek.Peacock platformu, 27 Ekim'den itibaren özel maçlar yayınlayacak. İlk karşılaşmadaağırlayacak. Gecenin kapanışında iseilekarşı karşıya gelecek. Timberwolves, bu eşleşmede altı maçlık galibiyet serisini sürdürüyor.programı 25 Aralık'tamaçıyla açılacak. Günün diğer eşleşmelerindeve LeBron James'inile Kevin Durant'inkarşılaşacak. Gecenin kapanışındamaçı oynanacak.olan 19 Ocak 2026'dakarşılaşması Peacock'ta ekranlara gelecek. NBC'nin üçlü yayınında Cleveland–Oklahoma City, Cooper Flagg'in Madison Square Garden'daki ilk maçı olan Dallas–New York Knicks ve gece kapanışında Detroit Pistons–Boston Celtics mücadeleleri yer alacak.NBA, 2025-26 sezonunun geri kalan takvimini önümüzdeki hafta açıklamaya devam edecek. Buna NBA Cup tarihleri ve eşleşmeleri de dahil olacak.