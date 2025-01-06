Nazillispor, Antalya'da kampa girdi

Nazillispor, yeni teknik ekibiyle Antalya kampına moralli başladı; ikinci yarıya güçlü bir hazırlık hedefliyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor, Antalya'da kampa girdi
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06 Ocak 2025 14:18
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'un devre arasındaki Antalya kampı 32 futbolcu ile başladı.

2'nci yarı öncesi teknik heyetinde değişikliğe giden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Muzaffer Taşkın ve Sportif Direktör Hüseyin Nergis de işbaşı yaptı. Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, "Antalya kampımız neşe içerisinde ve yüksek bir moral ve motivasyon ile başladı. Burada yapacağımız çalışmalar ve oynayacağımız özel maçlarla ikinci yarı maratonuna hazır olacağız" açıklamasını yaptı.
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