Nazilli Belediyespor'da kale Canberk'e emanet

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da kaleci Ozan Can Oruç'un sarı kart cezası nedeniyle kaleye 21 yaşındaki Canberk Aydemir geçecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor'da kale Canberk'e emanet
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16 Nisan 2024 14:56
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Yeni Mersin İdman Yurdu'na 4-0 yenilip düşme hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor'da kale 21 yaşındaki Canberk Aydemir'e emanet edilecek.

Kritik Karacabey Belediyespor maçı öncesi kalecisi Ozan Can Oruç'un sarı kart cezalısı durumuna düşmesi nedeniyle teknik ekibin Canberk'e görev vereceği bildirildi.

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen genç eldiven bu sezon 3'üncü müsabakasına çıkacak.

Golcü Salih Kavrazlı'nın da takımından ayrılmasıyla güç kaybeden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, "Biz bir takımız. Ne kadar eksiğimiz olsa da yine de 11 kişi olarak sahaya çıkıp mücadelemizi yapacağız" dedi.

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