Napoli, son 7 haftada 6 kez puan kaybetti!

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Stadio Pier Luigi Penzo'da oynanan maçta Venezia ile Napoli 0-0 berabere kaldı.
KÖTÜ SERİLER DEVAM ETTİ
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde çıktığı son 7 maçta 6. puan kaybını yaşadı(1M 5B).
Ev sahibi Venezia ise ligde üst üste oynadığı 12 maçtan da galip gelememiş oldu.
Stadio Pier Luigi Penzo'da oynanan maçta Venezia ile Napoli 0-0 berabere kaldı.
KÖTÜ SERİLER DEVAM ETTİ
Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde çıktığı son 7 maçta 6. puan kaybını yaşadı(1M 5B).
Ev sahibi Venezia ise ligde üst üste oynadığı 12 maçtan da galip gelememiş oldu.