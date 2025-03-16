Napoli, son 7 haftada 6 kez puan kaybetti!

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Venezia ile Napoli karşı karşıya geldi.



Stadio Pier Luigi Penzo'da oynanan maçta Venezia ile Napoli 0-0 berabere kaldı.



KÖTÜ SERİLER DEVAM ETTİ



Bu sonuçla birlikte Napoli, ligde çıktığı son 7 maçta 6. puan kaybını yaşadı(1M 5B).



Ev sahibi Venezia ise ligde üst üste oynadığı 12 maçtan da galip gelememiş oldu.



