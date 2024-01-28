Napoli ile Lazio golsüz berabere kaldı!

Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Lazio ligde 4 maç sonra puan kaybı yaşadı. Napoli ise son 5 maçta ikinci beraberliğini aldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 32 yaptı. Lazio ise puanını 34'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta ile karşılaşacak. Napoli ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.
Lazio ligde 4 maç sonra puan kaybı yaşadı. Napoli ise son 5 maçta ikinci beraberliğini aldı.
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 32 yaptı. Lazio ise puanını 34'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta ile karşılaşacak. Napoli ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.