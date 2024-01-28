Napoli ile Lazio golsüz berabere kaldı!

Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Lazio 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Napoli ile Lazio golsüz berabere kaldı!
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28 Ocak 2024 22:23
Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Lazio ligde 4 maç sonra puan kaybı yaşadı. Napoli ise son 5 maçta ikinci beraberliğini aldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 32 yaptı. Lazio ise puanını 34'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta ile karşılaşacak. Napoli ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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