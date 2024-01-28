Napoli ile Lazio golsüz berabere kaldı!

Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Lazio ligde 4 maç sonra puan kaybı yaşadı. Napoli ise son 5 maçta ikinci beraberliğini aldı.



Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 32 yaptı. Lazio ise puanını 34'e çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta ile karşılaşacak. Napoli ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.



