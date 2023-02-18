Napoli deplasmanda iki golle kazandı

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo'ya konuk oldu.
Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Napoli 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maçın 12. dakikasında Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçen Napoli, 33. dakikada Osimhen'le farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada ise Sassuolo'nun tek golü VAR'da iptal edildi. İkinci yarıda Napoli skoru korumayı başarırken sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.
Bu sonuçla Napoli, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 24 puanda kaldı.
Mapei Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Napoli 2-0 kazanarak liderliğini sürdürdü. Maçın 12. dakikasında Kvaratskhelia'nın golüyle öne geçen Napoli, 33. dakikada Osimhen'le farkı ikiye çıkardı. 41. dakikada ise Sassuolo'nun tek golü VAR'da iptal edildi. İkinci yarıda Napoli skoru korumayı başarırken sahadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı bildi.
Bu sonuçla Napoli, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 24 puanda kaldı.
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