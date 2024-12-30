Napoli'de Mario Rui ile yollar ayrıldı

Napoli, 33 yaşındaki Portekizli sol bek Mario Rui ile karşılıklı anlaşma sonrası yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinin ilerleyen yıllarında başarılar dilendi.
Napoli kariyerinde 227 maça çıkan Mario Rui, bu süreçte 3 gol 26 asistlik performans gösterdi. Rui, Napoli formasıyla 1 Serie A şampiyonluğu kazandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuya emekleri için teşekkür edilirken, kariyerinin ilerleyen yıllarında başarılar dilendi.
Napoli kariyerinde 227 maça çıkan Mario Rui, bu süreçte 3 gol 26 asistlik performans gösterdi. Rui, Napoli formasıyla 1 Serie A şampiyonluğu kazandı.