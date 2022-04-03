Nail Kır: 'Kavgaların değil, doğrunun yanındayız'

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yolunda ilk aday olan Prof. Dr. Nail Kır, aslında bu tarihi seçimin ateşini yakan isim oldu. Kır, A'dan Z'ye tüm plan, proje ve düşüncelerini Milliyet'e açıkça paylaştı. Nail Kır'ın vurguladığı ve sürekli üzerinde durduğu tek bir konu vardı: "Biz kimsenin adamı değiliz ve Fenerbahçe'ye hizmet etmek için geliyoruz."



İşte Prof Dr Nail Kır'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Biz bir değişim istiyoruz. Kavgasız, parçalayıcı değil birleştirici bir üslup ile seçimlere girmek istiyoruz. 1.5 senedir çalıştığımız projeler var. Küskünlerin barışmasını istiyoruz."



"Biz kavgaların içinde değiliz. Doğrunun yanındayız, kimseden icazet almayan, kimseye bağımlılığı olmayan, 'Bir tek Fenerbahçemiz var' sloganıyla yola çıkan bir ekibiz. Fenerbahçemizin emrindeyiz. Herhangi bir grubun, kişinin ya da kurumun adamı değiliz. Birimiz hepimiz, hepimiz Fenerbahçemiz için."



"Yönetime bağımlı olmayan ama yönetime yol gösterici olan bir Divan Kurulu olacağız. Tüzüğümüzün 45 ve 46. maddelerinin hayata geçirilmesinde yani kulübün geleceği, bugünü, idari, mali, sosyal ve hukuki yönden yönetim kuruluna daima yol gösterici, akıl verici pozisyonda olacağız. Yani akil insanların olacağı bir kurum."



"Yüksek Divan Kurulu Başkanı 2 sene görev yapmalı, bir sınırı olmalı, tüzüğümüzde bu başkanlık sınırsız. Seçildiğimiz takdirde bu değişimi yapmayı arzu ediyoruz. -Bağımsız çalışacağız, çağdaş ve katılımcı olacağız, en önemli prensibimiz. Biz başkanımızın ne önünde ne arkasında oluruz biz yanında oluruz."



"Maalesef etik kurulumuz yok"



Bir etik kuruluna ihtiyaç olduğunu belirten Nail Kır, "Maalesef bir etik kurulumuz yok. Disiplin kurulunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Orada da sadece ceza veriliyor. Etik kurulu kurulsa etik yaklaşımlarımızı herkes bilir. Örneğin başka bir kulübün üyeliğinde yer alıp sonra işiniz bitince kulübümüze dönüyorsanız ve bu kulüpler aynı branşta yarışan kulüplerse bu durum etik davranış değildir. O zaman işte Yüksek Divan Kurulu, bir etik kurulu olursa bunu bildirebilir" dedi.



"55 yıldır camiadayım"



Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıdığını kaydeden Nail Kır şu ifadeleri kullandı: "Eğitim ve hizmet benim işim. 41 yıllık Yüksek Divan Kurulu üyesiyim. 55 yıldır camianın içindeyim. Hekim olarak sporculara hizmet ettiğim gibi sporcu yakınlarına ve ailelerine de hizmetlerimiz olmuştur. Ama hiçbir zaman ön plana çıkmadık. Rahmetli Reşat Dermanver, bizim kulüp doktorluğumuzu yaparken, 1967'de ben kulübe gelmiştim, beni gördüğünde boynuma sarıldı ve çok sevindim dedi. Sağlık Kurulu'nu kuruduk Fenerbahçe'de."



"Tesislerimizden faydalanacağız"



Üyelerin tesislerden artık faydalanamadığına dikkat çeken Nail Kır şunları anlattı: "Üyelerimiz tesislerimizden daha önce çok iyi yararlanıyordu. Bu sosyal tesisler tadilat diyerek başkalarına devrildi. İşletme önce Fenerbahçe Kulübü'ndeydi, daha sonra gelen işletme adeta bir boğaz kenarındaki restoran işletmesine döndü. Üyelerimiz kendi tesislerinde kaçar oldu. Biz tekrar Dereağzı ve Faruk Ilgaz tesislerimizin kulüp bünyesinde çalışması için çabalayacağız. Kendi tesislerimizden faydalanmak istiyoruz. Örneğin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nden üyeler aileleriyle yararlanabilirler. Kulübümüze de bir gelir olur."



"Kolej konusu tartışılmadı"



Nail Kır, son dönemde çok tartışılan Fenerbahçe Koleji konusunda şunları söyledi: "Üniversitemiz kuruldu, başka bir kuruma devredildi. En son kolejimiz başka bir kuruma devredildi. Bunlar Yüksek Divan Kurulu'nda tartışılmadı. Veliler şu an isyandalar, haklılar. İşte burada yönetime yol gösterici olmak önemli. Bunlar Yüksek Divan Kurulu'na danışılsa sorunlar çözülür."





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