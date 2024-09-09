Nagelsmann: "Tamamen göz ardı etmem"

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Hollanda'nın hocası Ronald Koeman'ın Suudi Arabistan'a transfer olan Steven Bergwijn'e milli takım kapısını kapatmasıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Nagelsmann: 'Tamamen göz ardı etmem'
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09 Eylül 2024 17:54
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın Steven Bergwijn kararıyla ilgili konuştu.

Nagelsmann, "Bir antrenörün sportif yöne öncelik vermesini anlıyorum çünkü Suudi Arabistan'daki lig Avrupa'yla aynı seviyede değil. Koeman'ı bu nedenle anlayabiliyorum ancak Suudi Arabistan liginden bir oyuncuyu milli takıma çağırmayı tamamen göz ardı etmezdim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Steven Bergwijn'ın Suudi Arabistan'a transferi sonrası 26 yaşındaki futbolcuyu bir daha milli takıma almayacağını açıklamıştı. Koeman, "Steven Bergwijn, 26 yaşında Suudi Arabistan'a gitti. Bunun sportif hırsla ilgisi olmadığı çok açık. Bergwijn için Hollanda Milli Takımı defteri kapandı." demişti.

Steven Bergwijn ise, Koeman'a, "Milli takımda oynamak her zaman bir onurdur ancak artık bu teknik direktör için oynamak istemiyorum." şeklinde cevap vermişti.

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