Nabil Dirar, Erzurumspor ile anlaştı

Fenerbahçe'nin elden çıkarmak istediği Nabil Dirar, Erzurumspor'a imza atabilir.



TRT SPOR'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar, Süper Lig takımlarından Erzurumspor ile anlaşmaya vardı. Kulüpler de anlaşırsa 34 yaşındaki Faslı sağ kanat, mavi-beyazlı ekibe imza atacak.



Sezon başında kadro dışı bırakılan Nabil Dirar uzun süredir, kulüp tesislerinde çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.



2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı



