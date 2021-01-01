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Myers, Curry ile kontrat uzatacağından "oldukça emin"

Golden State Warriors basketbol operasyonları başkanı ve genel menajeri Bob Myers, takımının Stephen Curry ile bu ölü sezonda kontrat uzatması imzalayacağından "oldukça emin" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors basketbol operasyonları başkanı ve genel menajeri Bob Myers, takımının Stephen Curry ile bu ölü sezonda kontrat uzatması imzalayacağından "oldukça emin" olduğunu söyledi.

Önümüzdeki sezondan sonra serbest oyuncu olacak olan Steph'in, bu yaz dört yıllığı 215.4 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamaya uygun durumda olduğu bildirilmişti.

Myers, Curry ve Warriors'ın çekirdeği etrafında bir şampiyonluk kadrosu oluşturmaya devam etmeyi umduğunu şu şekilde belirtti:

"Aramızda bir şeyler halledeceğimizden oldukça eminim. Şampiyonluk kazanma üzerine uğraşmayı bu adamlara borçluyuz. Onun gibi yeteneklere sahip adamlara çok sık denk gelmiyoruz."

Curry, 2017'de Warriors ile beş yıllığı 201 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul ederek, 'süper-maksimum' uzatma kontratı imzalayan ilk NBA oyuncusu olmuştu.

Bu yıl kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş olan Steph, 63 maçta %48.2 şut isabetiyle 32.0 sayı, 5.8 asist ve 5.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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