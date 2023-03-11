Muzaffer Bilazer: 'Zemin iyi olsaydı farklı olurdu'

Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Tuzlaspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Muzaffer Bilazer 18. dakikada Oulare'nin gördüğü kırmızı karta dikkati çekerek "Futbol anlık oyun. Bugün maçtan önce bizim için kazanamama periyodu vardı ve bunu değiştirmek istiyorduk. 18. dakikaya kadar rakip ceza sahamıza girmedi ama bu dakikada skor ve sayısal olarak geriye düştük. Sonrasında oyun üstünlüğü bizde olmasına karşın skoru değiştiremedik. İkinci yarıda değişikliklere gittik ama skor üretemedik. Bu seviyede zeminin iyi olması lazım. Bunu maçtan önce söylemiştik, 'hatalar olabilir' dedik ve bu hatalar aleyhimize oldu." ifadelerini kullandı.



Oyuna giren isimlerin etkisiz kalması hakkında da konuşan Bilazer, sözlerini şöyle tamamladı:



"Zemin önemli bir etken. Orta sahaya hamle yaptık, daha sonra kanatlara hamle yaptık. Biraz derinlik bulmamız lazımdı ama bulamadık. Top kullanma konusunda becerikli olamadık ve karambol tarzı pozisyonlar oldu. İstediğimiz oyun bu değildi ama şartlar bu noktaya itti. Bir plan yapıyorsunuz ama rakip de plan yapıyor. Zemin daha iyi olsaydı, daha farklı olabilirdi. Önemli oyuncular vardı oyuna soktuğumuz. Bundan sonra daha çok çaba sarf etmeliyiz."





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