'Mustafa Muhammed'in arkasında 30 milyon Türk var'

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen ve şu anda ülkesi Mısır'da yorumculuk yapan Ahmed Belal, hakaretler eşliğinde, "Muhammed, Galatasaray'a giderek parayı tercih etti. Ailesi de bu işte rol oynadı." deyince sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gazabına uğradı.



Mısır basını, Ahmed Belal'e sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların attığı mesajları paylaştı ve "Muhammed'in arkasında 30 milyon Türk var." diye yazdı.



BİLAL'DAN AÇIKLAMA



Bazı taraftarlar, Ahmed Belal yerine yanlışlıkla bir başka spor yorumcusu Bilal Allam'a tepki gösterdi. Allam bunun üzerine, "Mustafa Muhammed hakkında konuşan kişi kesinlikle ben değilim. Onu çok seviyorum. Lütfen bana tepki göstermeyin." mesajını yayınladı.



Ahmed Belal'e ise ölüm tehditlerine varan mesajlar gönderildi. Mısır basını, "Mustafa Muhammed'e Galatasaray'da bu kadar kısa sürede sahip çıkılması gerçekten inanılmaz." yorumunda bulundu.



