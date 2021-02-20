"Mustafa Muhammed'in arkasında 30 milyon Türk var"

Mustafa Muhammed'e yapılan eleştirinin karşılığı ağır oldu. Ahmed Belal, "Muhammed, Galatasaray'da parayı tercih etti." deyince linç yedi. Mısır basını, "Arkasında 30 milyon Türk var." yorumunu yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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'Mustafa Muhammed'in arkasında 30 milyon Türk var'
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20 Şubat 2021 13:34
Bir dönem Türkiye'de de forma giyen ve şu anda ülkesi Mısır'da yorumculuk yapan Ahmed Belal, hakaretler eşliğinde, "Muhammed, Galatasaray'a giderek parayı tercih etti. Ailesi de bu işte rol oynadı." deyince sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların gazabına uğradı.

Mısır basını, Ahmed Belal'e sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarların attığı mesajları paylaştı ve "Muhammed'in arkasında 30 milyon Türk var." diye yazdı.

BİLAL'DAN AÇIKLAMA

Bazı taraftarlar, Ahmed Belal yerine yanlışlıkla bir başka spor yorumcusu Bilal Allam'a tepki gösterdi. Allam bunun üzerine, "Mustafa Muhammed hakkında konuşan kişi kesinlikle ben değilim. Onu çok seviyorum. Lütfen bana tepki göstermeyin." mesajını yayınladı.

Ahmed Belal'e ise ölüm tehditlerine varan mesajlar gönderildi. Mısır basını, "Mustafa Muhammed'e Galatasaray'da bu kadar kısa sürede sahip çıkılması gerçekten inanılmaz." yorumunda bulundu.



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