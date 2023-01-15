Mustafa Muhammed attı, Nantes nefes aldı

Fransa Ligi'nde 19. hafta maçında Galatasaraylı Mustafa Muhammed'in kiralık olarak formasını giydiği Nantes, deplasmanda Montepellier'i 3-0'lık skorla mağlup etti.



Nantes'ın gollerini 45. dakikada Andrei Girotto, 81. dakikada Mustafa Muhammed ve 84. dakikada Ludovic Blas kaydetti.



Maça yedek kulübesinde başlayan Mustafa Muhammed, 60. dakikada oyuna girdi ve 21 dakika sonra attığı golle takımının büyük oranda 3 puanı koparmasını sağladı. Ayrıca Mustafa Muhammed 19. lig maçında 5. golüne ulaştı.



Montpellier'de hücum hattının önemli isimlerinden Wahbi Khazri 42. dakikada, Sepe Elye Wahi ise 67. dakikada kırmızı kart gördü.



Ligde 10. deplasman maçında ilk galibiyetini alan Nantes puanını 21'ee yükseltti. Montpellier 17 puanda kaldı.



Fransa Ligi'nde gelecek hafta Montpellier, Auxerre'e konuk olacak. Nantes, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı ağırlayacak.





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