Mustafa Gürsel: 'Maçın hakkı beraberlikti'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her iki takımı da tebrik etmek lazım. Bugün ekstra bir sıcak vardı. Bu sıcağa rağmen her iki takım da iyi mücadele etti." dedi.



Maçta çok gol pozisyonu olmadığını belirten Gürsel, "İlk golü bulabilseydik oyun daha farklı olabilirdi. 1-0 geriye düştükten sonra iyi tepki verdik. Uzatmalarda da golü bulup 1 puanla buradan dönmek bizim için moral puanı oldu. İki takımın mücadelesine bakarsak maçın hakkı beraberlikti." ifadelerini kullandı.



