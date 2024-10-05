Mustafa Gürsel: "Maçın hakkı beraberlikti"

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'Maçın hakkı beraberlikti'
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05 Ekim 2024 17:27
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel maçın ardından  açıklamalarda bulundu.
 Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Her iki takımı da tebrik etmek lazım. Bugün ekstra bir sıcak vardı. Bu sıcağa rağmen her iki takım da iyi mücadele etti." dedi.

Maçta çok gol pozisyonu olmadığını belirten Gürsel, "İlk golü bulabilseydik oyun daha farklı olabilirdi. 1-0 geriye düştükten sonra iyi tepki verdik. Uzatmalarda da golü bulup 1 puanla buradan dönmek bizim için moral puanı oldu. İki takımın mücadelesine bakarsak maçın hakkı beraberlikti." ifadelerini kullandı.

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