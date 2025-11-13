Mustafa Genç, 22 yıl sonra geri dönebilir!

Boksta 1994'te gençler dünya şampiyonu olan eski milli sporcu Mustafa Genç, 22 yılın ardından ringlere dönmeye hazırlanıyor.Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle uzun yıllar spordan uzak kalan Mustafa Genç, AA muhabirine, bu dönemde 130 kiloya kadar çıktığını ve bel ağrılarının yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilediğini belirtti.Zor bir süreçten geçtiğini aktaran 50 yaşındaki Genç, "Tedavi amacıyla en az 5-6 hastaneye gittim. Alternatif tıbba gittim, fizik tedavi gördüm fakat hiçbir fayda görmedim. Son doktorum da 'Ameliyat olma, sonuna kadar dayanabildiğin kadar dayan.' dedi. Bunun üzerine o an bir karar verdim. Tekrar sporla bel kaslarını kuvvetlendirip omuriliğe yük bindirmemeyi ve kilo vermeyi düşündüm. Bu süre zarfında tekrar spora başladım. O gün karar verdim. Beş ay yüzmeye gittim, egzersizler, yürüyüşler ve ardından salonda da boks antrenmanlarına başladım. Boks yaptıkça form kazandım, belim daha kuvvetlendi ve eski ring hırsım geri geldi. İnancım, azmim geri geldi. Form kazandıkça daha da motive oldum, daha da çok çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.Antrenman videolarını sosyal medyada paylaşarak gençlere örnek olmaya çalıştığını ve gelen yorumlarla motive olduğunu vurgulayan Genç, şunları kaydetti:"Sadece yumruk atarak değil, insanları motive ederek de bir şeyler yaptığımızın kanıtını görmüş olduk. Daha önce zaten defalarca sporda başarıya giden yol konulu seminerler de vermiştim. Sonra form kazandıkça hedefi daha da büyüttüm. Almanya'dan profesyonel boksörlük için Erol Ceylan Boxing Kulübünden teklif geldi. İnşallah onların daveti üzerine de 19 Kasım'da Almanya'ya gideceğim, orada antrenmanlara çıkacağım. Hedefim profesyonel boksör olup lisans çıkartıp tekrar ringlere dönmek. Spora başladım, 5 ayda 20 kilo verdim. Hedefim 100 kilonun altına inmek, çift rakamları görmek. Bunu da en kısa zamanda başaracağıma inanıyorum. Çünkü benim için yaş sadece sayı. İster 20 yaşında olun, ister 50 yaşında olun, yeter ki başlamaya karar verin. Azmedin, disiplinle, inançla bu işi yaparsanız başarırsınız. Ben 50 yaşındayım ve 'Bir kez boksörsen her zaman boksörsün.' diyorum."Mustafa Genç'in antrenman sürecine eşlik eden emekli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Hasan Güneş, kas-iskelet sistemi sağlığında hareketin önemine dikkati çekti.Yaklaşık 50 yıldır ortopedi alanında çalıştığını dile getiren Güneş, "Kas-iskelet sisteminin temeli harekettir. Geçen her saniye hareketsiz olursa kas-iskelet sisteminde geriye dönülmez tahribatlara yol açar. Özellikle profesyonel olarak çalışan sporcu arkadaşlara önerim, her gün mutlaka antrenman yapmaları. Antrenmansız geçen her gün onların hem performanslarını düşürür hem de o zamana kadar mesleki olarak edindikleri kazanımlarını kaybederler. En kötüsü de ara sıra yapılan gelişigüzel çalışmalardır. Onda hem performans düşüklüğü yaşanır hem edindikleri kazanımları kaybetme olasılığı fazladır. Dolayısıyla önerim, tüm insanlık için, insanlar için ve özellikle profesyoneller için mümkün olduğunca daima aktif olmak. Ben 70 yaşında olmama rağmen Mustafa Genç ile kendi çapımızda da olsa antrenmanı sürdürebildiğime göre demek ki ileri yaşta da spor yapmanın hiçbir sakıncası yok. Yeter ki ciddi bir sağlık probleminiz olmasın." değerlendirmesinde bulundu.Mustafa Genç'in antrenörlüğünü üstlenen Mustafa Yardım ise sporcusuyla uzun yıllara dayanan birlikteliklerinin olduğunu belirterek, "Mustafa Genç, sağlık probleminden dolayı tekrar spora yöneldi. Şu anda kendisi 100 kiloya kadar düştü, profesyonel boks yapmaya hazırlanıyor. Biz de elimizden geldiğince antrenörlük yapmaya çalışıyoruz. Hasan Güneş de ona partnerlik yapıyor." diye konuştu.