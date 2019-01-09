Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye basketbol göndermesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda eleştirlere cevap verdi ve Fenerbahçe'nin basketbolda yaptığı harcamaları eleştirdi.
Basketbol şubesindeki eleştiriler nedeniyle Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki başarısına değinen Cengiz, "Fenerbahçe Basketbol, Türkiye'nin gururu ama EuroLeague'de şampiyon olunca ne kazanıyorlar biliyor musunuz? 1 milyon euro. Ne harcıyorlar peki? 40 milyon euro" ifadelerini kullandı.
"SİYASİ VE TİCARİ ÇIKARIM YOK"
Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Galatasaray başkanı, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik" dedi.
"BEN G.SARAY'IN TARİHİNİ BİLİYORUM"
Fenerbahçe'yi basketbolda mağlup ettikten sonra yaptığı açıklamalar eleştirilern Cengiz, "Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın" diye konuştu.
Sosyal medyadaki yorumlar sorulan Cengiz, "Twitter'ı oturup izlediğimi söylüyorlar, oturup izlemiyorum ama arkadaşlar bana raporları gönderiyor. Bana sunulan raporlarda da ben üzülmeyeyim diye sadece iyi olan şeyler var" cevabını verdi.
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Basketbol şubesindeki eleştiriler nedeniyle Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki başarısına değinen Cengiz, "Fenerbahçe Basketbol, Türkiye'nin gururu ama EuroLeague'de şampiyon olunca ne kazanıyorlar biliyor musunuz? 1 milyon euro. Ne harcıyorlar peki? 40 milyon euro" ifadelerini kullandı.
"SİYASİ VE TİCARİ ÇIKARIM YOK"
Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Galatasaray başkanı, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik" dedi.
"BEN G.SARAY'IN TARİHİNİ BİLİYORUM"
Fenerbahçe'yi basketbolda mağlup ettikten sonra yaptığı açıklamalar eleştirilern Cengiz, "Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın" diye konuştu.
Sosyal medyadaki yorumlar sorulan Cengiz, "Twitter'ı oturup izlediğimi söylüyorlar, oturup izlemiyorum ama arkadaşlar bana raporları gönderiyor. Bana sunulan raporlarda da ben üzülmeyeyim diye sadece iyi olan şeyler var" cevabını verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın