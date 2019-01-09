Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye basketbol göndermesi

"SİYASİ VE TİCARİ ÇIKARIM YOK"

"BEN G.SARAY'IN TARİHİNİ BİLİYORUM"

Başkanı, Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalarda eleştirlere cevap verdi ve Fenerbahçe'nin basketbolda yaptığı harcamaları eleştirdi.Basketbol şubesindeki eleştiriler nedeniyle Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki başarısına değinen Cengiz, "" ifadelerini kullandı.Kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayan Galatasaray başkanı, "Öfkeleniyoruz, yönetime kızıyoruz! Neden? Galatasaray için. Ne bir siyasi, ne de bir ticari çıkarımız var. Benden haz etmiyor olabilirsiniz, bunları saygıyla karşılıyorum, ben böyle bir kültürden geliyorum. Galatasaray başkanlığı benim planlı olarak geldiğim bir makam değil, üç hafta içerisinde bir tepki olarak bu göreve geldik" dedi.Fenerbahçe'yi basketbolda mağlup ettikten sonra yaptığı açıklamalar eleştirilern Cengiz, "Fenerbahçe basketbol maçından sonra konuşmak zorunda kaldım, 20 yıl demek istemedim, 20 katı bütçe demek istedim. Ben, Galatasaray'ın tarihini biliyorum, bana buradan vurmaya çalışmayın" diye konuştu.Sosyal medyadaki yorumlar sorulan Cengiz, "Twitter'ı oturup izlediğimi söylüyorlar, oturup izlemiyorum ama arkadaşlar bana raporları gönderiyor. Bana sunulan raporlarda da ben üzülmeyeyim diye sadece iyi olan şeyler var" cevabını verdi.