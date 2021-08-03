Mustafa Cengiz disipline sevk edildi

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz disipline sevk edildi
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03 Ağustos 2021 19:42
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, geçen mayıs ayındaki seçim için erteleme kararı alan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin, kulüp üyelerinin başvurusu üzerine disipline sevk edildiğini açıkladı.

Remzi Sanver yaptığı açıklama "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçmiş yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız hakkında bazı üyelerimiz, kişisel başvuru hakkını kullanarak Disiplin Kuruluna başvurmuştur." ifadelerini kullandı.


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