Muslera'dan şaşırtan hareket! Direkt soyunma odasına gitti...

Süper Lig'de şampiyonluk için sadece bir galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray'da, Fernando Muslera'nın Sivasspor maçının ardından hareketleri kafaları karıştırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Muslera'dan şaşırtan hareket! Direkt soyunma odasına gitti...
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21 Mayıs 2023 11:16
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi, Fernando Muslera, Sivasspor galibiyetinin ardından ortaya koyduğu tavırla şaşırttı.

İkinci gole de sevinmeyen deneyimli kaleci, son düdükle birlikte doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve takımın taraftarla birlikte yaşadığı coşkuya katılmadı.

Arjantinli file bekçi, İcardi'nin 2. golünden sonra sevinmezken, maç sonunda doğruca soyunma odasına gitti, takım arkadaşlarıyla
birlikte taraftarın karşısına çıkmadı.

SEBEBİ BELLİ OLDU
Muslera'nın hatalı bir pas sonrası, tribündeki bir grup tarafından protesto edilmesine çok sinirlendiği ve bu nedenle sahada kalmak istemediği öğrenildi. Teknik heyet ve takım arkadaşları, soyunma odasında Nando'yu teselli etmeye çalıştı. Birçok taraftar da Muslera'nın sosyal medya hesabına destek mesajları yolladı.

BURUK: MUSLERA KALACAK 
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Muslera ile gelecek sezon da devam etmek istediklerini belirterek, "Muslera kalacak, diğer kalecilerimizle görüşeceğiz. Şampiyonluktan sonra gelecek sezonun programını yapacağız" dedi. 
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